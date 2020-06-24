為了迎接境外生返台，教育部委託國立大學校院協會等4個協會，協調各大學校院輪班在機場設置單一櫃台，確保境外生配合防疫措施。教育部次長劉孟奇提醒各大學，建立起標準作業程序，因為只要有一個境外生隔離期間趴趴走，就會毀掉對社會的承諾。

中央流行疫情指揮中心宣布，逐步開放來自低風險地區的境外生返台就讀，首波開放應屆畢業生，共有來自11個國家和地區的2238名境外生符合資格。而教育部則說，第一批境外生將有3人在26日抵台，28日則有4人會來，大多數境外生會在7月1日以後入境。

國立大學校院協會今天在臉書發文表示，為避免境外生成為防疫破口，教育部23日特別舉行講習會，次長劉孟奇表示，安全檢疫是對社會的承諾，建立標準後，對我高教國際競爭力也有幫助。

劉孟奇強調，為了降低社會的疑慮，首波境外生人數少，就是希望建立起標準作業程序。他期勉各校承擔起重要歷史一刻，雖然未來不知何時會用到，但建立標準後，對台灣高教國際競爭力也會有幫助。

教育部委託國立大學校院協會、國立科技大學校院協會、私立大學校院協進會和私立科技大學校院協進會，協調會員學校輪班在桃園機場設置單一櫃台，除掌握返台境外生名單外，更要確保境外生搭上防疫專車或防疫計程車，直接送往預定的防疫旅館，進行14天隔離檢疫，杜絕境外生自行搭車趴趴走的風險。

各校也要安排人員到防疫旅館等候，確定境外生入住，同時宣導防疫規定、建立聯絡管道。講習會上，主講人、亞洲大學副校長吳聰能也提醒各校輪班人員，要注意自身的防護，口罩、護目鏡外，也避免與境外生的直接接觸，降低風險。

(中時 )