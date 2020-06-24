據國外媒體報導，美國亞利桑那州私募資本（private capital）可能參與台積電在美建廠融資。

台積電上月宣布，在與美國聯邦政府及亞利桑那州的共同理解和其承諾支持下，有意於美國興建且營運一座先進晶圓廠。

該晶圓廠將於2021年動工，於2024年開始量產。2021年至2029年，台積電公司於此專案上的支出（包括資本支出）約120億美元。

不過，關於建廠的一些細節，比如融資、補貼等問題，仍有不確定的地方。

上月，有美國議員要求，對於台積電設廠計劃，需向相關主管機關及委員會報告，包括對於融資、稅惠、核發執照及其他激勵措施的承諾。

外媒最新消息顯示，亞利桑那州私募資本可能參與台積電在美建廠融資，另外，美國國際發展金融公司(DFC)也可能參與，但目前還無法確定。

關於補貼，台積電董事長劉德音本月早些時候曾透露，公司仍在與美國政府商討有關新晶圓廠的補貼問題，彌補在台灣和美國運營的成本差異。

(中時電子報)