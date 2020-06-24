2020全中運7月18日到23日在屏東縣登場。（屏東縣政府提供）

2020全中運將於7月18日到23日於屏東縣登場，縣政府今天舉辦吉祥物勇士聯盟記者會為賽會先做宣傳，本屆全中運吉祥物名叫「驕仔」，是屏東縣縣鳥伯勞，代表屏東的驕傲。

屏東縣縣長潘孟安指出，因為新冠肺炎疫情肆虐全球，幾乎所有體育賽事都延期或是停辦，原定4月18日舉辦的全中運也宣布延期，幸好台灣防疫超前部署成功，體育署及全中運組委會決議今年全中運於7月18日至23日在屏東復辦，延續2019年「我屏東，我驕傲」史上最美台灣燈會的讚譽，讓今年全中運成為屏東縣政府另一個突破與挑戰，儘管屏東縣睽違24年未承辦全國性運動賽會，但經過台灣燈會的洗鍊，縣府團隊有絕對的信心，讓屏東再驕傲一次。

今天的活動，「驕仔」號召了他的9個夥伴，組成了一支勇士聯盟，戴上象徵排灣族勇士的獸骨頭飾，其中「驕仔」帶領3隻可愛的勇士「驕點」，頭上配戴有愛與和平意義花環、魯凱族族花百合花，有「神聖、高貴、聖潔」之意及原住民傳統作物紅藜，有著滿滿祝福意味。

2020全中運將於7月18至7月23日在屏東縣登場，預計有來自全國22縣市近1萬6千名選手，進行18項競賽。

(中時 )