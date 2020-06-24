國民黨宣布徵召高雄市議員李眉蓁投入高雄市長補選。對此，前高雄縣長楊秋興表示，對於李眉蓁能夠出線很意外，至於李眉蓁是否能擊敗民進黨推出的候選人陳其邁，楊秋興則說，「這不用問我啦，你就很清楚」。對此，臉書粉絲專頁「不演了新聞台」諷刺表示，李眉蓁再菜，再嫩，願意投她的也比投楊多！

國民黨決定徵召高雄市議員李眉蓁投入高雄市長補選，引發議論。據《ETtoday新聞雲》報導，楊秋興表示，李眉蓁能夠出線是在他意料之外。楊也被問及李眉蓁是否能擊敗陳其邁，楊秋興則說，他不再做過多評論，「這不用問我啦，你就很清楚」。

對此，臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文指出，完全不認識李眉蓁，倒是在製作節目時認識民眾黨推出的候選人吳益政，至於陳其邁，眼看他竟然能包裝成「暖男」，深感民智未開。因此，對於這次高雄市長選舉幾乎無感，甚至反感。

該粉專表示，看了楊秋興的嘴臉更加不齒，接著指出，楊選兩次高雄市長，一次41萬票，一次45萬票。「國民黨，或是韓國瑜的支持者們，這就是你們投票的動力！李眉蓁再菜，再嫩，願意投她的也比投你楊某人多！」

(中時電子報)