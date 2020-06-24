愛山林建設(2540)今日召開股東會，公布去年營22.21億元，稅後淨利為2.02億元，EPS為1.38元，愛山林建設董事長祝文宇表示，目前代銷事業營收占比仍高達8成，自建案2成，而手上土地庫存量近5萬坪建地，今年手上將有4、5個案推出，未來3年內有機會將自建案營收占比翻轉至8成，逐步貢獻獲利。

祝文宇表示，愛山林已有短、中、長期的規劃，短期以銷售手上接案量，今年1~5月已賣出300億，南港「世界明珠」就佔賣100億元；而中期將手上自建案陸續推出，包含手上目前成屋案包含中山站捷運共構案、總案量140億的「海上皇宮」、「圓山帝寶」，板橋「帝景」，陸續有4、5個案，目前自建案案量共有100億元。

此外，愛山林手上土地庫存量近5萬坪建地，其中新竹就佔四萬餘坪，基地位於新竹茄苳自辦重劃區，新竹縣市交界，距離茄苳交流道出口約100公尺，與宏國集團合作，總面積共16萬坪，8萬坪為公共設施，甲山林與宏國各持有4萬坪土地，將推出地上2樓、7樓住宅產品，為公司未來金雞母，未來5~6年開發完成；長期將投資辦公大樓租賃。

祝文宇指出，愛山林資本額僅十餘億，目前資金量不夠豐腴可一次大量推案，目前營收占比代銷8成，自建案2成，但未來2~3年預售案將陸續完工，未來庫存量5萬坪建地，未來3年將相反過來，自建案8成，代銷佔2成。而去年整年度代銷加自建案量賣300億，今年1~5月已賣接近300億元，今年有望賣破去年一倍案量。

對於下半年房市看法，祝文宇表示，雖然上半年受到疫情衝擊，但房市無受到影響，且全世界都在印鈔票，資金將移往不動產，疫情過後反而有利房市，今年很多人裁員，愛山林反而增員100多人，而光是今年自建案加代銷案就賣了300億，未來持續看好房市。

(中時電子報)