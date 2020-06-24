荷蘭新創公司 Lightyear 在 2019 年宣布將於 2021 年量產太陽能電動車 Lightyear One，截至目前為止已經收到500多張的訂單。

Lightyear 執行長 Lex Hoofsloot 近期參與科技新創公司論壇 Webit Virtual 時介紹 Lightyear One 產品，他表示，超過一半接受調查的人認為，如果國家充電基礎建設還未成熟，甚至沒有像加油站普遍，將不會考慮購買電動車。光電協進會王思穎認為，充電站的建設在許多國家並非容易建設，須通過政府合作協力，不過至今充電的憂慮在電動車市場仍然存 在，如果太陽能充電能有效解決充電問題，將有助於電動車的普及。

Lex Hoofsloot表示，電動車接受度緩慢最大原因為消費 者對充電站普遍性感到沒安全感。透過 Lightyear 的發明以太陽能覆蓋在 車頂為充電的電動車，能夠為電動車市場帶來更大的接受度，解決了大家 擔心沒地方充電的憂慮。也因此近期 Royal DSM 與 Lightyear 攜手合作，希望透過 Lightyear 的發明解決方案，加速在全球範圍內廣泛採用電動汽車。

Lightyear One 車身表面絕大部分為太陽能面板覆蓋，範圍涵蓋 5 平方公尺面積覆蓋在車頂到引擎蓋上，以協助收集太陽能能量轉為動力而形 成的能源充電方式。太陽能電動車電池續航力高達725公里，以太陽能充電一小時可跑12公里。車身備有4顆電動馬達，以標準充電電壓 230V充一個晚上可以跑350公里。Lightyear 在發表會中提出，Lightyear One 充電一次可達725公里的路程，充電每小時可行駛多達 12 公里的距離，評估一個月只需要使用充電站充電一次的次數。是目前市面上唯一能上路行駛的太陽能電動車。

另外德國 Sono Motors 也推出太陽能純電動車, Sion 以7.5平方公尺的面積，248個太陽能電池覆蓋整台車，車身有 35 千瓦鋰電池搭配電動馬達， 可透過太陽能充電產生 1.2 千瓦的電力可提供額外 34 公里的續航力，約行駛 250 公里的距離，就算停放在陰影下也能透過光擴散的原理來自行充電。傳言2019年年底已獲得 10000 訂單，預估 2020 年下半年量產不過尚 未有確切消息。Sono Mortors 得到大規模投資（約5500萬美元），也在經營上針對現代人生活需求提供點對點租借的模式，讓接受度提高。

光電協進會王思穎表示，新的科技應用在面臨消費者沒有信心接受的情 況下，須以市場行銷完善的策略，針對消費者的問題做改善，對產品是否 能成功進入市場，由 Lightyear 以及 Sono Mortors 兩家公司的案例可見是缺一不可。

(工商 )