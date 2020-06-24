新竹縣議員吳發仁23日清晨因病過世，他曾任關西鎮民代表、2任關西鎮長、3任議員，為關西鎮知名人士，如今驟逝，新竹縣長楊文科、縣議會均大表遺憾，根據地方制度法，議員任期尚不足一半、缺額達同一選舉區2分之1以上，將於3個月內補選。

吳發仁23日清晨4點許過世，楊文科表示，吳發仁為關西鎮付出多年，驟然去世，他十分遺憾。吳發仁2018年在關西鎮長2屆任滿，改投入縣議員補選，也順利連任，但近日為病所苦，上月在議會定期會中，也未能親自出席質詢。

吳發仁為關西鎮民代表出身，也曾任15、16屆縣議員，又轉戰鎮長，擔任第16、17界的鎮長，鎮長任滿後，再投身議員選舉，也順利當選19屆縣議員，地方實力雄厚，他為人爽快，鎮長任內爭取多項公共建設，造福鎮民，如今離世，也使不少鎮民錯愕，告別式將於7月4日舉辦。

新竹縣政府民政處長、新竹縣選舉委員會總幹事李安妤也對吳發仁驟逝表達遺憾，她說，依據地方制度法第81條，縣議員辭職、去職或死亡，其缺額達總名額10分之3以上，或同一選舉區缺額達2分之1以上，均應補選，目前也待中央選舉委員會決定補選日期。

新竹縣選委會表示，依據法規，縣議員補選須於3個月內完成，預計將於9月底前補選，目前請縣議會發函至內政部，詳細日期等公告，仍待由中選會決定。除了縣議員將補選外，關西鎮西安里長補選也預計在9月舉辦。

(中時 )