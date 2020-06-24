高雄市長補選登記，中國國民黨宣布徵召的參選人為現任41歲歲高雄市議員李眉蓁，而她也是國民黨史上最年輕的高雄市長參選人。消息曝光後，引起各界討論，而台北市議員鍾沛君在政論節目中則是透露，當初傳出黨內有點名吳怡玎、陳菁徽參選的消息時，「其實那時候有已經有人真的屬意的人選是李議員」。

鍾沛君昨(23日)在政論節目「少康戰情室」時提到，因去年大選關係，蠻常下去高雄，加上李眉蓁和自己一樣，身高也很高，所以對她印象很深刻，加上她很年輕，但已經擔任三屆議員，在地經驗跟問政勢力是有的，但講國民黨「改推」她，對她是有點不公平。

鍾沛君進一步提到，根據她聽到消息是，原來最早的時候所謂為什麼點名可能是吳怡玎、陳菁徽參選，匡列說40歲上下的女性，其實那時候已經有人真的屬意的人選是李議員，所以才會傳出來這樣的風聲，所謂的匡列40歲、女性，其實就在說她，倒也不是改推。

鍾沛君也說，這次的關鍵這一戰不能像黃暐瀚說的「缺席」，國民黨一定要認真出來打，那其他縣市的黨公職，包括她自己在內，很多人都簽了聲明，到時候一定要自費下去南部，至少五趟，這一仗不是李眉蓁議員一人打，這是整個國民黨跟她一起打。

(中時電子報)