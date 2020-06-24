巧到爆！出車禍竟然撞出好麻吉，一名女子在爆怨公社分享超狂趣事，她日前開車意外和另一女子的車擦撞，發生車禍雖然很衰，但筆錄過程卻發生一連串超逗趣的巧合，讓做筆錄的員警和發生擦撞的兩位女性成為好朋友，超ㄎ一ㄤ事蹟引來眾多網友留言討論，不少網友大喊：「在一起在一起在一起」！

女子表示，在筆錄過程中，員警突然問一句：「妳知道妳的生日跟我差一天嗎？」，聊天之後才發現，她和員警還有發生擦撞的車主，都是魔羯座！直接一秒變成星座認親大會。女子還發現，她和員警意外使用了情侶手機殼，同款但顏色不同，說要多巧就有多巧！

跟員警聊天完之後，女子去關心被她擦撞的女生，結果那個女生只說：「我剛剛買的冰淇淋要融化了」，巧的是女子剛剛也才買了冰淇淋，兩人忘情地討論起冰淇淋的口味，完全忘了是因為車禍才相聚在此，氣氛和心情都輕鬆了不少。

事後女子表示，大家都不想發生車禍，但要用甚麼心情去面對跟處理是自己可以選擇的，當時感覺得出來妹妹很緊張，她自己也嚇到，但仍選擇用玩笑去緩頰，這次的車禍意外讓她和那個妹妹與員警變成好朋友，雙方依依不捨的交換line才離去，讓這此的車禍意外變得有趣許多。網友打趣點評：「這太巧了吧⋯這兩個朋友不交不行啊」、「感覺可以跟被撞當好友，跟警察當男女朋友」、「妳交朋友的方式很特別」、「在一起在一起在一起」、「太歡樂了吧？」

(中時電子報)