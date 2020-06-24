6月24日下午，大陸國防部舉行例行記者會，大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校答記者問。

記者提問：近日，中印邊防部隊在加勒萬河谷地區發生嚴重衝突。請問當前現地的形勢如何？中國軍隊對邊境地區局勢的未來發展有何看法？

吳謙表示，中方對加勒萬河谷地區擁有主權。多年來，中國邊防部隊一直在此巡邏執勤。今年4月以來，印度邊防部隊單方面在該地區抵邊修建設施，中方多次就此提出交涉和抗議。5月6日淩晨，印度邊防部隊越線進入中國領土構工設障，阻攔中方邊防部隊正常巡邏，試圖單方面改變邊境管控現狀。中方邊防部隊不得不採取必要措施，加強現場應對和邊境地區管控。在中方的大力推動下，雙方經過多渠道溝通，6月6日，兩國邊防部隊舉行首次軍長級會晤，雙方同意採取切實措施，緩和邊境地區局勢。印方承諾不越過加勒萬河口巡邏和修建設施，雙方通過現地指揮官會晤商定分批撤軍事宜。

吳謙說，令人震驚的是，6月15日晚，印度一線邊防部隊公然違背雙方達成的共識，出爾反爾，再次越過實控線向中方蓄意挑釁。中方官兵在現地交涉時，突然受到印方暴力攻擊。這引發雙方官兵激烈肢體衝突，造成人員傷亡。中國邊防部隊果斷採取自衛措施，對印方暴力行徑予以堅決回擊，有效捍衛了國家主權和領土完整。此次事件完全是由於印方違背共識、單方面挑釁造成的，完全是在雙方認可的實控線中方一側發生的，責任完全在印方。中方要求印方嚴懲肇事人，嚴格管束一線部隊，確保此類事件不再發生。

吳謙表示，衝突發生後，中印雙方通過軍事和外交渠道進行了溝通協調。兩國外長通電話，就公正處理加勒萬河谷衝突、推動現地局勢降溫達成一致意見。兩國防長通電話正在協商中，雙方於6月22日舉行第二次軍長級會晤，就管控緊張局勢、維護邊境地區和平穩定深入交換意見。

吳謙強調，中印互爲重要鄰國，維護邊境地區和平與安寧符合雙方的共同利益，需要雙方的共同努力。我們希望印方與中方相向而行，切實落實兩國領導人重要共識，嚴格遵守雙方達成的協定協定，繼續通過各層級對話與談判妥善解決有關問題，共同爲緩和邊境地區局勢、維護邊境地區和平穩定作出積極努力。

(旺報 )