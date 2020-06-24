王莫昀／台北報導

財團法人公共關係基金會日前舉辦的「2020傑出公關獎頒獎典禮」，頒發年度表現傑出的公關品牌獎項，台電、晶華酒店、王道銀行、麥當勞、台灣雀巢等知名企業都在得獎名單，其中住商不動產首次入圍就取得企業發言人獎傑出獎，同時也是房仲業首次獲得該殊榮的品牌。

住商不動產總經理陳錫琮表示，住商耕耘台灣不動產經紀業41年，不僅提供消費者優質服務，更致力於產業溝通，以提升產業形象為目的，很高興這一次能由發言人徐佳馨經理獲獎，不僅是對個人的肯定，更是對公司品牌的加分。

「公關基金會」自1991年開始舉辦傑出公關獎，希冀結合公關界的力量，透過公平、公正、公開之「傑出公關獎」選拔活動，活絡台灣整體公關產業的發展。一方面藉由傑出公關獎的頒發，肯定公關從業人員之專業地位，另一方面，藉此活動的推動過程與結果，增進社會大眾瞭解公共關係在溝通上所扮演的重要角色，並宣達公關誠信運作之理念，彰顯公關專業之價值，進而提昇公共關係事業在我國的地位。

發言人獎項分為公部門與私部門，由媒體從業者推薦並且交由專業媒體評審團評鑑，過去企業發言人得獎者包括台積電、台達電、全家、統一、中華航空、晶華酒店、遠雄集團等知名企業，2020年公關基金會頒發的年度企業發言人傑出獎由住商不動產經理徐佳馨獲得。徐佳馨經理長年致力全媒體經營溝通，著墨公共政策事務和產業交流，並在媒體曝光之外，長期筆耕與消費者溝通專業房地產知識，表現獲得評審團一致肯定，榮膺此獎項，也是房仲業首次能獲得此殊榮的品牌發言人。

(中時 )