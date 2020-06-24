間諜嫌疑？印巴關係再度升溫 互逐外交官 15:382020/06/24 中時電子報 吳昱青 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度政府因懷疑巴基斯坦間諜活動，將驅逐一半伊斯蘭瑪巴德駐新德里大使館職員。巴基斯坦回應也將驅逐一半印度大使館職員。 據德國之聲報導，印度指控巴基斯坦間諜活動，將驅逐近一半巴基斯坦大使館職員。伊斯蘭瑪巴德也將驅逐近一半印度大使館外交人員作爲報復。 印度外交部稱，巴基斯坦參與間諜活動並勾結恐怖組織。巴基斯坦政府回應，否認印度的指控也拒絕新德里方面的威脅。 (中時電子報) #驅逐 #大使館 #巴基斯坦 #間諜活動 #外交官 #印度 #印巴 #新德里 #伊斯蘭瑪巴德 也許您會感興趣 推薦閱讀 球員中鏢 職業賽事重啟打問號 04:102020/06/21 運動天地 經濟撐不住 巴基斯坦重開阿富汗邊界 17:302020/06/21 國際 撞船事故3年後 美軍馬侃號驅逐艦完成修復 22:482020/06/21 軍事 印急購33架戰機 專家批買錯機型 04:102020/06/23 焦點新聞 阿根廷：一輛汽車撞入陸駐布宜諾斯艾利斯大使館 11:072020/06/23 國際 國際熱門新聞 川普炸裂 空位多到超出想像 造勢後台飆罵幕僚 一路氣回白宮 - 國際 反駁川普！CDC主管：美被病毒打到下跪 防疫成效恐歸零 - 國際 錯在哪？一度同為疫情重災區 美防疫已見不到歐車尾燈 - 國際 風水輪流轉！稱美無力控制疫情 歐盟擬禁美旅客入境 - 國際 明算帳！台恐涉及傾銷輪胎 美要調查 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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