印度政府因懷疑巴基斯坦間諜活動，將驅逐一半伊斯蘭瑪巴德駐新德里大使館職員。巴基斯坦回應也將驅逐一半印度大使館職員。

據德國之聲報導，印度指控巴基斯坦間諜活動，將驅逐近一半巴基斯坦大使館職員。伊斯蘭瑪巴德也將驅逐近一半印度大使館外交人員作爲報復。

印度外交部稱，巴基斯坦參與間諜活動並勾結恐怖組織。巴基斯坦政府回應，否認印度的指控也拒絕新德里方面的威脅。

(中時電子報)