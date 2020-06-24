暑假將至，要去哪裡玩？《alive》主張，除了一般玩樂行程，全家可設計一場需要共同完成的親子任務。這些任務獨特有趣，一起寫下家庭共同回憶，並跨越里程碑。

小背包客，規畫、管錢、帶路全包

爸媽！我帶你們環島去

許多台灣人擁有環島旅行經驗，執行上並不算困難。但，若由小學生當領隊，規畫行程，帶爸爸媽媽踏上環島旅程，一切就很稀奇了。

現年15歲的陳學翰、13歲的陳冠伃兄妹在就讀小學時，曾完成帶領爸媽環島18天的任務挑戰。

旅途中，他們的爸爸、猿創力程式設計學校執行長陳南光其實不太清楚行程，每天問：「領隊，我們要去哪裡？」

陳學翰是東部隊長，陳冠伃則負責西部。精準執行行程，小兄妹說了算。

環島前1個月，全家人討論假期要去哪玩。陳冠伃一心想著玩久一點、住多一點飯店，突發奇想去環島。「沒問題啊，但你們要自己安排行程。」陳南光說。

過去家庭出遊，規畫行程全是媽媽、猿創力程式設計學校營運長曾台芸一手包辦。但，連夫婦倆都沒有環島經驗，交給孩子行得通嗎？

「我們家的座右銘是，沒有不可能的事，有問題就找方法。」曾台芸說。雖然不知道結果會變怎樣，但夫婦倆決定讓孩子試試，挑戰以自助旅行的方式環島。

由於要有背包客精神，若是爸爸開車，就失去挑戰性。全家人最後選擇以火車做為主要交通工具，到當地再轉乘摩托車或單車。

一開始，兄妹領隊規畫進度緩慢。原來，他們分不清台灣縣市的相對位置，也不知如何利用Google地圖，查閱兩點之間的距離與交通方式。曾台芸攤開地圖，一一解釋地理位置，也讓兄妹認領縣市、研究景點，哥哥負責東部，妹妹主責西部。

不滿足於網路零碎資料，全家週末還去圖書館讀旅遊書。太多地方想去，恐怕會塞爆18天行程怎麼辦？全家投票，以民主程序決定「大自然」、「博物館」與「運動」等3個主題，穿插「美食」和「紀念品」兩個子題。其餘主題適度取捨，才能規畫出具有可行性的行程。

兄妹倆雖包辦規畫行程，但在預訂住宿時遇到困難。店家一聽電話那頭的聲音是小孩子，委婉表示須由爸媽預約。於是兄妹列出預算、查好價錢，把預約住宿的工作「外包」給媽媽。「其實若全由父母規畫，當然比較省事、省時間，」曾台芸說，「但我們喜歡讓孩子嘗試，而且當他們有清楚目標、強烈動機，更會自動自發的行動。」

遇難題，讓孩子想辦法

踏上旅程，挑戰並沒有減少。陳南光鼓勵孩子隨遇而安，遇到困難，就想辦法解決問題。例如，坐火車平安抵達花蓮，但要怎麼前往太魯閣？兄妹找人問路，找到搭客運的方法。他們最初只敢向警察或國高中生問路，後來逐漸打開心防，也敢開口向當地阿伯尋求協助。

小朋友利用自助洗衣機洗衣服、自己買車票，連全家的車票保管，都是領隊負責。抵達彰化火車站，陳冠伃下車才發現，她把火車票遺留在座位前方。兄妹一起向站長說明緣由，站長打電話聯絡該車車長，確認確有車票一事，才讓全家順利出站。

18天旅程，他們在花蓮野猴子探險森林溜滑索，也在屏東夜宿海洋生物博物館，徹底探索台灣。途中甚至巧遇一位問路的印度人，兄妹用簡單的英文，做了最棒的國民外交。

每晚回到旅館，他們不僅記帳，也悉心保存車票、門票與紀念章，用日記或畫畫，寫下旅途日誌。「環島前，我多從教科書認識台灣，」陳學翰說，「環島後，我實際了解台灣的城市，不用死背課本知識，一切就這麼串起來了。」

全家人完成環島旅行的兩年後，父子倆又再一次環島，只是這次交通工具換成腳踏車。騎累了，還可以上隨隊保母車休息。儘管陳學翰途中摔車兩次，他還是說，單車環島輕鬆多了，因為主辦單位全規畫好，「我只要想著騎車和吃飯就好。」

當全家人的領隊，就得扛起責任，也要學習蒐集資訊，衡量評估後，做出抉擇。「環島旅行其實是親子挑戰很好的題材，因為台灣是相對安全的地方，民眾也很友善，願意幫助旅客，」陳南光說，「最重要的是，爸媽要相信小孩，懂得放手。終有一天，孩子得要自己獨立面對這個世界。」

旅程後，養出深厚感情

如今，陳南光一家儼然是環島規畫專家，當然最珍貴的是，兄妹擔任共同領隊培養出革命情誼，現在仍感情深厚。全家一起寫下的旅行回憶，更是無價。問他們等疫情結束，得以出國時，要不要再挑戰一次親子出任務，規畫出國自助旅行如何？陳冠伃古靈精怪，她說：「爸媽，該換你們了。」

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(中時電子報)