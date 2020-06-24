苗栗縣45歲楊姓男子在因新冠肺炎宅在家防疫期間，發現體重增加，便以爬樓梯當運動來減重，卻導致膝蓋僵硬，若久坐不動，膝蓋還會出現緊緊、卡卡的不舒服感。經醫師檢查，確認為髕骨股骨症候群且有膝關節早期退化的情形，在接受高濃度葡萄糖增生注射治療後，大幅改善膝蓋緊痛問題。

福苗診所復健科醫師李明珊說明，爬樓梯雖可增加心肺功能及消耗熱量，但膝蓋須承受比平常多4倍的重量，對於膝關節前端的髕骨部位和半月板等軟組織會造成傷害，若以此當作運動反而得不償失。

由於楊姓男子年逾40歲，且有膝關節早期退化情形，多次爬樓梯運動，造成膝蓋磨損嚴重，幸經葡萄糖增生療法，已緩解症狀。李明珊表示，葡萄糖增生療法是將高濃度葡萄糖水溶液，注射至受損退化的組織中，誘發自我修復反應，強化結構、減輕症狀、恢復功能。主要針對關節、軟骨、肌腱、韌帶、筋膜等處有慢性退化性勞損的部位，以及肩頸慢性疼痛、下背痛、退化性膝關節炎、足底筋膜炎等疾病。

李明珊提醒，運動有助身體健康，但要選擇適合的運動、運動前的暖身、以及考量自身的體力和能力，別因過度或錯誤的運動，造成身體損傷。

(中時 )