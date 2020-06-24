八貫(1342)6月24日送件申請股票上市，為今年度第4家國內公司申請股票上市。

八貫實收資本額6.2億元，主要產品為戶外、醫療、救生、工業運用及其他之機能性布料及成品，2019年稅前純益2.25億元，每股稅後盈餘3.08元。

(時報資訊)

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