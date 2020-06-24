愛立信今日公布最新《愛立信行動趨勢報告》，預估全球5G用戶數將在2020年底來到1.9億，到2025年底時則增至28億，且疫情的危機衝擊下，也更凸顯出連結性的真正價值。

愛立信執行副總裁暨網路業務部主管Fredrik Jejdling表示，COVID-19的傳播促使全球民眾改變了日常生活方式，許多人因此改為在家工作或上課，網路流量也因此從商業區快速移向住宅區，最新的《愛立信行動趨勢報告》顯示，行動網路和固網在國家關鍵基礎設施中的重要性逐漸增加，且部分市場的5G用戶增加速度因為疫情放緩，但更值得注意的是其他市場反而加速成長，因此愛立信上調其預估的2020年底全球5G用戶數。

Jejdling進一步表示，除了從用戶數衡量5G的成功，還是要看5G帶給民眾和企業哪些益處，才能判斷其影響，5G是為創新打造，而疫情危機也凸顯出連結性的真正價值，以及在重新推動經濟中所扮演的角色。

面對未來，57%的人表示自己會存錢以確保財務安全，但三分之一的人則打算投資5G和改善家中寬頻網路，為可能發生的COVID-19第二波疫情做好準備。

台灣愛立信總經理藍尚立表示，5G不僅僅是具有更高速度和更低延遲的新一代網路，更是具備廣泛功能與提供創新服務的平台，愛立信樂觀看待台灣邁向5G時代，消費者能享受更多創新應用，有更佳的使用者體驗；企業客戶可以有穩定、安全且精準的全球連結能力，帶動新的商機。

因應5G更多的數據傳輸需求與應用，愛立信持續運用5G新技術，如愛立信的4G/5G頻譜共享技術(Ericsson Spectrum Sharing)及主動式天線上的上行訊號強化演算器功能(Uplink Booster)來協助電信業者加速布署5G網路，增加5G容量及覆蓋率，優化網路上行傳輸效率，以因應不同場景所需的無線資源即時動態分配，提供彈性的網路架構，並滿足消費者與企業的不同需求，提供更好的5G體驗。

愛立信目前已與電信營運商簽署了超過93份5G商用協議或合約，其中有40個5G商用網路已經上線。

(時報資訊)