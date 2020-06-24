後疫情時代，加上5G即將開台，各行各業緊跟趨勢向前衝，亞太電(3682)智慧零售解決方案，成為實體零售業者拚數位轉型的最佳利器，亞太電近期協助連鎖服飾業者導入臉部辨識新應用，商家透過臉孔識別，紀錄每位顧客來店次數等客流軌跡，整合數據分析後，搭配客製化應對服務，有效提高顧客忠誠度，據內部統計，建置系統後店家來客數平均提升1成5，營收增加近2成。

亞太電作為業界第一家導入人臉辨識應用的電信業者，一直以來為實體零售業者，提供靈活彈性的「智慧客流商情服務」智慧零售解決方案，整合智慧攝影機感測客流與去識別化人臉辨識、AI邊緣運算系統分析影像，及雲端平台報表，提供一站式軟硬體服務系統，目前已採用智慧零售方案的客戶累積超過2000家。

亞太電指出，此次協助連鎖流行服飾業業者導入智慧零售解決方案，主要是業主欲提升顧客忠誠度，除了想更清楚掌握會員的消費輪廓外，也想了解經常上門，但未有消費紀錄的顧客進店逛街時樣貌，協助業主打造客製化應對服務，藉此帶動營收新一波成長。

亞太電表示，「智慧客流商情服務」利用人臉辨識功能，記住每一張顧客的臉孔，像是前次消費日資訊、3個月內來店次數等客流軌跡，透過大數據收集，掌握忠誠顧客的人數比例變化。

亞太電「智慧客流商情服務」智慧零售解決方案，深獲運動用品專賣店、流行精品服飾與生活用品店等零售業者肯定，今年影像識別業務預估前三季累積營收破億元，年度目標可望提前達成。

(時報資訊)