貢寮鮑養殖場以海水養殖，位置偏遠，產季期間竊案頻傳。（瑞芳警方提供／許家寧新北傳真）

新北知名的「貢寮鮑」以天然海水養殖，肥美多汁，口感極佳，因養殖地區多位於偏遠海邊，每年產季期間，業者最怕「海賊」上門，偷走漁民辛苦的心血，警方昨啟動「護鮑」專案，當場發現2名可疑男子養殖池潛水，正竊取海膽及海螺，將竊賊逮捕上岸。

瑞芳警分局表示，貢寮地區以九孔等海鮮養殖聞名，為全臺養殖鮑魚最多的地方，每年3月至11月為貢寮鮑產季，也是竊盜的好發期，日前就傳出有一戶養殖業者遭賊入侵，將辛苦養殖的水產搬光，警方隨即加強當地巡邏維護工作。

警方23日上午11點獲報，有2名可疑男子在香蘭街一帶的海鮮養殖場潛水，卯澳派出所長陳倉雄率警前往，果然當場查獲30歲的林姓、31歲的巫姓男子正在竊取海膽及海螺，兩人坦承相約偷竊，訊後依竊盜移送檢方偵辦，並擴大追查有無其他受害者。

警方指出，目前除加強線上巡邏密度，增加見警率，嚇阻宵小覬覦，也將與養殖業者研議，結合民力組成「防竊巡邏網」，共同維護養殖場的安全，讓漁民可以安心養殖，守住半年來的辛苦心血，呼籲民眾若發現可疑人士，可立即通報警方前來。

(中時 )