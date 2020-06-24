作為新冠肺炎疫情防控進入常態化之後的首個大規模電商購物節，今年大陸電商「618」被賦予刺激消費、推動經濟增長等重要價值，也讓各大電商企業紛紛推出促銷政策，加上政府消費券、線下商家優惠政策助推下，根據《人民日報》海外版指出，「618」大陸各電商平台累計下單金額超過9600億元（人民幣，下同）。

舉例來說，數據顯示天貓「618」活動期間累計下單金額6982億元；京東「618」全球年中購物節累計下單金額2692億元；拼多多訂單量較去年同期增長119％。

此外，今年直播帶貨更成為熱點，不僅各大電商在「618」期間加大直播行銷力道，各家短影音平台如快手、抖音等也紛紛入局。快手不僅舉辦「616」品質購物節，還與家電企業美的合作開展網紅孵化計畫，首批700名導購入駐快手。抖音也開啟了4場「618」行銷城市巡演。

大陸網經社電子商務研究中心主任曹磊認為，在行動互聯網時代，傳播內容泛娛樂化，對提升流量、降低獲客成本等方面效果突出的直播，成為電商平台角逐的重要戰場。也看到「618」促銷的推動，確實讓直播帶貨走進更多消費者。

(旺報 )