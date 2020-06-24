今年初台南市議員蔡育輝代表國民黨參選台南市第一選區立委時，被李姓民進黨員在臉書及LINE，傳送網路上不詳人士製作，將蔡育輝與韓國瑜、習近平等3人合成的剪輯影片，經蔡報警循線查獲後，台南地檢署認定李男意圖影射抹紅，全案依違反選罷法提起公訴。

蔡育輝24日收到起訴書後表示，該支不實的攻擊影片，除擷取他過去在台南市議會質詢時的影音畫面，還擷取當時國民黨總統參選人韓國瑜宣布請假參選，以及大陸領導人習近平談論「一國兩制」等影音畫面，搭配字幕合併剪輯後，除另合成他們3人的合照畫面，更誣指他說一國兩制是「中國人引以為傲的一個典範」，意圖影射抹紅影響他的選舉。

不過，蔡育輝也強調，希望每次選舉大家都能公平競爭，不要再用不實的文宣抹黑、攻擊他人；他願意釋出善意表達願意和解，並希望這種事情不要再發生。

被告李男則辯稱，影片並不是他製作，他也不懂電腦，當時誤傳出去後，更及時收回、刪除，但已經被截圖來不及。如果蔡育輝願意和解，他也有意願和解，讓事情早日落幕。

(中時 )