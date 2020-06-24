一輛國道警巡邏車在路口與機車發生輕微擦撞，機車騎士自行穩住車身隨即離去。（摘自網路／邱立雅竹市傳真）

兩名國道員警22日上午駕駛「紅斑馬」行經新竹市經國路三段與牛埔路交叉路口時，未注意右前方一名違規左轉機車騎士正靠近，準備迴轉起步時雙方發生輕微擦撞，因機車騎士自行穩住車身後隨即騎走，員警因未能依規定處置即駕車離去，影片被路人拍下放上網，引發議論。

國道公路警察局第6公路警察大隊竹林分隊陳姓及潘姓員警當天上午8時許駕駛巡邏車時與機車騎士發生擦撞，騎士往右傾倒後警車迴轉離開現場，機車騎士自行穩住車身隨即往同個方向離去，附近車輛見狀狂按喇叭試圖提醒。

國道六大隊副大隊長劉賢裕表示，兩名員警迴轉後有停下，想查看機車騎士是否有受傷並處理車禍，未料騎士越過警車後離去，便無攔下騎士詢問原由。事後雙方並無車損也未受傷。

整個過程被民眾拍下上傳到網路，引起網友們議論，警方緊急調閱監視器尋找機車騎士前來做筆錄，目前雙方已達成和解。劉賢裕指出，執勤員警於案發後未依規定處置即駕車離去，雖事後雙方已達成和解，但造成民眾觀感不佳，處事有欠周慮，影響警譽，將依相關規定從重議處，並加強教育同仁，以資警惕。

(中時 )