都會飯店、旅館一半客源來自國外。(示意圖/中時資料照)

紓困2.0版6月底到期，交通部7月再推紓困3.0，爭取100多億元紓困。由於都會型旅宿業頻喊紓困，交通部長林佳龍今日表示，旅宿業紓困以融資貸款為主，若補助薪資則以去年下半年國際旅客佔一半的業者為主，初步規劃2萬元，導遊領隊維持1萬元、旅行社員工薪資，初步規劃1.5萬元，但尚未定案。

在國內鬆綁、邊境嚴管下，中南部、東部、離島住房率攀升，但大台北地區做國際觀光客的旅館仍處於寒冬。交通部的紓困3.0版確定將機場周邊交通業者及相關服務業，如免稅店、餐廳、地勤、空廚等，另外，出入境旅行社也涵蓋。

對旅宿業的紓困，林佳龍說，政策重點放在融資貸款，因旅宿業有資產，所以過去貸款困難，這次紓困則用免責條款，提供信用擔保、利息補貼，使貸款個案及資金相當龐大，上週掌握資訊，扣掉航空海運不算，以觀光產業有關的，旅宿業佔大宗，有73億元以上融資貸款，總家數高達990家，政府傾全力協助。

若紓困3.0要納入旅宿業員工薪資，林佳龍說，將評估去年下半年的住房旅客，外籍占比是一半以上包含陸籍，以都會型旅館為主，具體家數、預算要再統計，初估大概10幾億元，主要是彌補員工薪資補貼，每人每月補貼2萬元。領隊導遊延續先前每月1萬元。

據悉，紓困3.0員工薪資部分，基本上延續紓困2.0版的方式，只是旅館業從原本全部補貼，但現在限縮做國際觀光客為主。

由於日前旅行公會提議，將薪資補貼從每月1萬元提高至1.5萬元。林佳龍說，旅行社員工薪資普遍不高，有些換算下來，每月補助1萬元都不到，會請觀光局簡單抓一個數字，給予定額補助，像是1.5萬元，以對人頭方式補助，數字還在研究中，方案提出後，行政院會送主計總處，納入特別預算編列。

(中時 )