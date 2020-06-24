苗栗看守所贈送肉粽給幼安教養院。〔苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗看守所每逢端午節前夕，都會發動所內收容人包肉粽，由於用料實在，成為全國其它矯正機關競相訂購的美食，單是端節就要包上6萬顆肉粽來滿足需求，24日上午，苗所特別贈送肉粽給鄰居老人安養中心戊山園及幼安教養院，讓弱勢老小感受愛心關懷。

據悉，苗栗看守所所製作的客家肉粽，是採用圓糯米、菜脯及後腿肉、胡椒、香菇等食材，遵循客家文化傳統作。過去，每年端午節前夕熱銷達6萬顆以上，更是全國各矯正機關踴躍訂購美食。

今年，苗栗看守所發動13位收容人，平均每1天趕工生產約2500個，苗栗看守所所長劉振榮，特別提前提醒要與隔鄰的老人養護中心戊山園，以及及幼安教養院聯繫贈送粽子所需數量，在準備材料時一併採購，滿足需求。

24日上午，苗栗看守所總務科長代表前往戊山園，贈送200顆熱呼呼的粽子，隨後，再轉往幼安教養院送好粽，獲得戊山園及幼安教養院的全心感激。

(中時 )