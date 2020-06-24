台灣國際熱氣球嘉年華將邁入第10年里程碑，7月11日至8月30日在台東鹿野高台登場，立榮航空為配合推出限量優惠方案，2天1夜機加酒每人只需5450元起，另派加班機與放大機型，增加近萬個機位，邀請民眾前往旅遊。

台灣國際熱氣球嘉年華為國內指標性活動之一，結合6月27日至8月30日陸續於周末在台東各大景區舉辦的光雕音樂會，分成曙光及黑夜場，結合造型熱氣球會在夜色中點火，搭配雷射燈光、音樂伴奏譜出精彩絕倫的聲光體驗，將台東的天空渲染得更加美麗，是在疫情趨緩後民眾出遊、接觸大自然紓壓的好去處。

立榮航空指出，此次推出的立榮假期盛夏限定「國際熱氣球嘉年華」自由行專案，2天1夜機加酒每人只需5450元起，產品內容包含台東好玩卡、熱氣球繫留體驗，以及國際安維斯（AVIS）租車優惠，讓民眾可以用最輕鬆的方式，遊玩台東各大景點，民眾可透過立榮假期專屬網頁（http：／／trip.uniair.com.tw／）一次完成訂購及付款程序。

立榮航空表示，為因應民眾前往參加「台灣國際熱氣球嘉年華」活動的機位需求，台北－台東航線除每日3班往返定期航班外，7至8月每周將增開8班加班機，並規劃每逢周五、日各放大1班184座的A321機型，預估整體座位數將較去年增加近萬個機位。

(中時 )