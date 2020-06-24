證交所股東會通過108年配發股利2.7元 16:152020/06/24 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所今（24）日下午2點召開股東常會，通過108年度盈餘擬將配發2.7元股利，其中現金股利2.4元、股票股利0.3元，為近10年來第一高股利分派。 此外，配合證交所將配發0.3元股票股利，將辦理2億1,857萬元盈餘轉增資，資本額也將提高至72億8,562萬元。 (工商 ) #證交所 #配發 #股東會 #配發股利 #點召 也許您會感興趣 財經熱門新聞 三星又輸了！掉單華為 台積電明年更恐怖 - 財經 驚！台積老將投靠陸廠不想幹了 內行人驚爆內幕 - 財經 大逆襲…華為突圍劍橋！川普政府爆北京驚人陰謀 - 財經 第二波疫情來真的！美韓全面備戰 - 財經要聞 - 工商時報 警告「全球經濟大危機」！散戶這樣操盤就輸了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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