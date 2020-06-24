證交所今（24）日下午2點召開股東常會，通過108年度盈餘擬將配發2.7元股利，其中現金股利2.4元、股票股利0.3元，為近10年來第一高股利分派。

此外，配合證交所將配發0.3元股票股利，將辦理2億1,857萬元盈餘轉增資，資本額也將提高至72億8,562萬元。

(工商 )