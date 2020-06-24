由北美洲台灣商會聯合總會所舉辦的「Select Taiwan 2020 Summit 選擇台灣企業高峰會」，美國東部時間6月１９日晚間登場，萊鎂醫的「負壓式睡眠呼吸治療裝置」得到大會評審肯定，榮獲優勝前二名的殊榮。

由於新冠疫情的關係，此次會議以線上方式舉行，會議主要目的是吸引美國、海外國家投資人看到台灣新產品、新科技，並促進更多的跨國投資機會。

此次會議最終共有五家台灣新創公司進入決選，大會並選出前二名為此次的優勝者，萊鎂醫（6633）的「負壓式睡眠呼吸治療裝置」榮獲優勝前二名的殊榮。

大會評審委員之一的EGI Capital聯合創始人許恆源博士表示，他非常看好萊鎂醫（6633）的商業計劃，也相信萊鎂醫（6633）已經做好萬全準備，要征服全球的睡眠呼吸中止治療市場。

萊鎂醫的「負壓式睡眠呼吸治療裝置」是創新型的呼吸治療醫材，主要用於治療睡眠呼吸中止症， 在美國估計有五千萬人口患有阻塞性睡眠呼吸中止症，有高達九成患者未就診，其治療商機龐大。

萊鎂醫專注於研發創新型的「口腔負壓治療技術」，其治療主機可連續偵測口中壓力，利用負壓將舌根往前拉，並維持固定，僅在需要時，自動補償治療所需的壓力，避免呼吸道阻塞造成的呼吸中止事件。目前公司的「負壓式睡眠呼吸治療裝置」也取得美國食品藥物管理局FDA 510（K）上市許可，今年將有機會進入美國市場。

(工商 )