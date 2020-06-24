八貫企業（1342）今（24）日向證交所申請股票上市，為今（109）年第4家國內公司申請股票上市。

八貫企業公司負責人為劉宗熹，公司實收資本額6.2億元，主要產品為戶外、醫療、救生、工業運用及其他之機能性布料及成品等，108年稅前純益2.25億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.08元。

(工商 )