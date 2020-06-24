邊境流血衝突後 中印雙雙增兵

中印15日爆發邊境流血衝突，導致印度部隊至少20人喪生，據稱解放軍也有43人死亡或重傷。而中國大陸國防部24日就相關問題，做出了回應。

中國大陸國防部新聞發言人吳謙說，中方擁有加勒萬河谷地區的主權。多年來，邊防部隊一直在當地巡邏執勤。而今年4月以來，印度邊防部隊單方面在當地修建設施，中方曾多次提出交涉和抗議。

他指出，5月6日淩晨，印度邊防部隊越線，進入中方領土構工設障，並阻攔中方邊防部隊正常巡邏，試圖片面改變邊境管控現狀，而中方邊防部隊不得不採取必要措施，加強現場應對和邊境地區管控。

吳謙說，在中方大力推動下，雙方經過多管道溝通，雙方邊防部隊6月6日舉行首次軍長級會晤，同意採取切實措施，緩和邊境地區局勢。印方承諾，不越過加勒萬河口巡邏和修建設施，並通過現地指揮官會晤，商定分批撤軍事宜。

不過，他說，令人震驚的是，6月15日晚印度一線邊防部隊公然違背雙方達成的共識，再次越過實控線，向中方蓄意挑釁。而中方官兵在交涉時，突然受到印方暴力攻擊，引發雙方激烈肢體衝突，導致人員傷亡。

(中時電子報)