中國2000多年來，縣級行政中心始終是歷朝歷代最穩定的基層政權組織，在國家治理中佔有重要地位。但近年局面開始產生變化，縣數快速銳減，市轄區數量卻在增長。大陸民政部數據顯示2009年底大陸還有1464個縣、855個市轄區，但到2019年底已縮至1323個縣，反觀市轄區數量卻增至965個。整體10年間大陸共撤銷141個縣，同期增加110個市轄區。

甚至經過《21世紀經濟報導》整理指出，如今在大陸四大一線城市和15座新一線城市中，包含「北上廣深」與武漢、天津、南京、東莞、佛山等9座城市都已進入「無縣時代」。另外一些大城市雖然也仍管轄少量的縣，但逐步向無縣態靠攏意味明顯。

民銀智庫宏觀區域研究團隊負責人應習文指出，隨著城鎮化進程不斷加速，農村人口市民化的需求不斷增長，縣的農村經濟形態減弱，而城市經濟形態增強，就會產生撤縣立市、撤縣設區兩種需求。

華南城市研究會副會長孫不熟表示，這是在都市圈背景之下統一規劃、統一建設的要求決定的，縣作為獨立的行政單元，不利於整個區域的融合發展。他說過去很長一段時間裡，大陸區域經濟格局都是由縣域經濟主導，如今已進入發展城市群和中心城市的城市化階段，背後是從第二產業轉向第三產業主導的產業結構變革。

(旺報 )