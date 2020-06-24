民眾黨徵召吳益政參選高雄市長補選，台北市長柯文哲24日表示，從過去經歷、準備，還有對高雄市政熟悉程度，吳益政不是黑道、不包工程，是3個候選人中最好的，此言一出，卻遭曲解為暗諷國民黨高市長參選人李眉蓁父親李榮宗是黑道，北市府對此駁斥「混淆視聽、誤導輿論，譴責、遺憾！」

針對媒體報導柯文哲暗諷李眉蓁父親是黑道一事，北市府副發言人黃瀞瑩嚴正駁斥，柯文哲從未提及此話，也絕無「暗諷」之意，不曉得這樣的假消息從何而來；為避免不實消息透過媒體報導混淆視聽、誤導輿論，北市府特此澄清，對於空穴來風的假消息，北市府也表達譴責與遺憾。

北市府也還原柯的受訪逐字稿顯示：「記者詢問，吳益政這個人選是怎麼產生的？你本身跟他熟識嗎？挖角了很多親民黨的戰將，有沒有跟宋主席打過招呼？柯文哲回答，吳益政我是認識很久，事實上，我看2018，已經認識很久，事實上我每次去高雄都有去找他聊天，所以他是一個連任五屆的議員。

通常是這樣，從政的好處就是大家在陽光下檢驗，吳益政是一個過去的歷史，還算滿，怎麼講，你去問隨便一個高雄人他那個選區的，你對這個人印象怎麼樣，至少他一定講不出甚麼壞話，他不會說是黑道啦、包工程啦幹甚麼，一定沒有這種東西。

他是一個滿紮實的人，而且很，不過是這樣啦，有時候人與人之間，人家說理念相同，我跟他談過很多這種，包括很多高雄的市政建設，我覺得他滿有idea，這個人我已經認識相當久了，這不是說從來不認識，突然換到菜籃就當作菜了。

這已經跟他談過很久了，這個人我覺得他在地方是經得起檢驗，跟我談過那麼多次，跟我認識一段相當長的時間，我覺得這個人是不錯的人選。」

(中時 )