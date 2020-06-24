竹南分局公布端節西濱交管措施

謝明俊／苗栗報導

端節4天連假將至，預估將有一波出遊車潮，竹南警分局針對連假，國3交流道及台61線西濱快速道路湧現出旅車潮，配合公路總局第二區養護工程處苗栗工務段，實施管制措施如下：

1、6月25日(四)7-12時國道3號香山交流道南下入口匝道，實施高承載管制。

2、6月25日至6月28日0-24時後龍、大山、竹南及西濱北向匝道儀控。

3、6月27、28日0-24時封閉國道3號西濱交流道北上匝道。

4、6月27、28日13-23時封閉台61線冷水坑、復興路、中美里、保褔路、垃圾場、苗11線路口及20-23時封閉崎頂路口等。

竹南分局特別提醒民眾注意，平交路口封閉採快慢車道以通錐、連桿阻隔，路口改採閃光時制，主線車流可不受號誌影響繼續前行，封閉期間支道可由側車道進出，呼籲駕駛人如需穿越台61線封閉路口務必提前改道。

(中時 )