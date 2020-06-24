新竹縣政府「你來玩我買單－觀光振興方案」將於7月1日正式上路，今天（24日）邀集縣內醫護人員、醫院志工、觀光旅遊業者組成首發團，分別前往3路線踩點，最遠為「台灣觀巴雪霸i自然二日遊」，也是熱門路線，目前10條「來趣山上」山脈旅遊經典遊程，已有上千人預約報名參加。

新竹縣長楊文科24日清晨特別歡送參與首發團的旅客，他表示，暑假為國內旅遊旺季，在疫情趨緩時刻，民眾不妨上山走走，縣府與國內5家旅行社合作，推出10條「來趣山上」山脈旅遊經典遊程，可搭配各項振興旅遊優惠補助，民眾詢問度高、預約報名狀況也熱烈。

10條路線中，以「來趣九芎秘境漫步一日獵人體驗」及「雪霸i自然二日遊」最為熱門，首發團則前往尖石青蛙石步道、橫山合興車站、五峰雪霸農場、關西小熊博物館等，讓防疫期間辛苦的醫護、志工，享受新竹縣的自然美景。

交通旅遊處長游志祥表示，新竹縣也推出加碼，只要參加「來趣山上」山脈旅遊經典遊程一日遊或二日遊民眾，可獲300元或700元抵用券，各限量3000份，可用於新竹喜來登大飯店、新竹安捷國際酒店、春城汽車旅館、早苗莊園民宿、二泉湖畔等旅宿業及六福村主題遊樂園、小叮噹科學樂園、綠世界、Theone南園等旅宿、遊樂區、休閒農場超過60家業者不限張數同時使用，也可搭配振興三倍券、農遊券等。

隨著疫情降溫，新竹縣內旅宿業者訂房率也隨之提高，旅宿業者也推出訂房優惠，吸引遊客前往；新竹縣遊樂園、生態農場也紛紛祭出票價優惠，全力搶攻復甦中的旅遊市場。

(中時 )