大陸發改委與商務部24日公布「外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2020年版）」和「自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2020年版）」。其中外商投資負面清單由40條縮減至33條，自貿區外商投資負面清單由37調減至30條。

新浪財經報導，新版將於7月23日起施行。報導指出，本次修訂按照只減不增的原則，進一步縮減外商投資准入負面清單。主要變化一是加快服務業重點領域開放進程。

金融領域方面，取消證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、壽險公司外資股比限制。基礎設施領域方面，取消50萬人口以上城市供排水管網的建設、經營須由中方控股的規定。

二是放寬製造業、農業准入。製造業領域，放開商用車製造外資股比限制，取消禁止外商投資放射性礦產冶煉、加工和核燃料生產的規定。農業領域方面，將小麥新品種選育和種子生產須由中方控股放寬為中方股比不低於34％。

三是繼續在自貿試驗區進行開放試點。在全國開放措施基礎上，自貿試驗區繼續先行先試。醫藥領域，取消禁止外商投資中藥飲片的規定。教育領域方面，允許外商獨資設立學制類職業教育機構。

(工商 )