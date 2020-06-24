台中市議員施志昌（左）為大甲國小、永安國小爭取裝設冷氣及改善電力設備。（施志昌服務處提供／王文吉台中傳真）

台中市議員施志昌爭取近400萬元經費，提供大甲國小、永安國小班班都有冷氣。（施志昌服務處提供／王文吉台中傳真）

台中市議員施志昌為大甲國小、永安國小爭取裝設冷氣及改善電力設備。（施志昌服務處提供／王文吉台中傳真）

炎炎夏日教室悶熱影響學生學習狀況，為了讓學子能有好的就學環境，台中市議員施志昌爭取進400萬元經費，為大甲國小、永安國小裝設冷氣及改善電力設備，預計下學期開學前完工，屆時兩校全校教室都將有冷氣。

台中市議員施志昌去年開始為大甲、永安國小兩校爭取裝設冷氣。他表示，大甲國小電力設備老舊，去年先爭取電力設備改善，今年則向教育局爭取經費裝設冷氣，此次將於38間教室裝設共76台冷氣，預計7月底完工。

大甲國小校長李金發表示，過去家長一直相當關心學子學習環境悶熱，非常感謝施志昌議員協助爭取教育局經費改善電力設備與裝設冷氣，讓學生有涼爽環境進而提升學習效率。

大甲國小家長會長白朝棠表示，去年大甲國小改善電力設備後，在為學生爭取裝設冷氣經費時，由於原本教育局僅補助80萬，其他需由學校從教育基金自籌，但經費不足，後經由施志昌議員協調增加補助至120萬元，今年才能順利於全校教室裝設。

施志昌表示，永安國小也面臨相同狀況，過去因為電力設備老舊，所以須先改善，目前僅有五、六年級教室有裝設冷氣。由於後續需裝設的冷氣不多，電力設備改善後將立即於4間教室裝設共8台冷氣，預計於下學期開學前完工，屆時兩校所有教室都有冷氣可供學生上課使用。

(中時 )