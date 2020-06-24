【現場直播】疫情又有新變化？指揮中心緊急加開臨時記者會｜2020.06.24

日本厚生勞動省今天公布一名確診個案，指出她的感染源為台灣，我國中央流行疫情指揮中心今天下午五點三十分召開記者會說明，據了解該名個案為一名二十多歲女性，曾停留於台灣4個月，於南部就學，在台期間多於南部地區活動，指揮中心也已匡列其接觸者140人，其中125人居家隔離。

中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，我國昨(23)日接獲日本官方透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知，該國確診1名自我國返日之新冠肺炎(COVID-19)無症狀感染者。

指揮中心進一步說明，經與日方密切聯繫，確認該名個案為日本籍20多歲女性，今(2020)年2月底自日本入境台灣，於南部就學，在台期間多於南部地區活動，上週搭機返回日本時，於入境採檢檢出新型冠狀病毒陽性；個案無症狀，由日方安排防疫旅館隔離中。

因應該名個案於日本確診，衛生單位已啟動疫情調查、接觸者匡列及個案活動環境清消等防治措施，個案在台期間無參與學校社團或校外打工，截至目前初步掌握接觸者共140人，包括同校老師、學生及宿舍相關接觸者等，其中125人暫列為居家隔離對象、15人暫列為自主健康管理對象，將進一步調查個案校外活動軌跡以匡列其他可能之接觸者；另針對個案於我國機場所接觸之地勤、櫃檯及接待人員共4人，將持續進行自主健康管理至14天期滿。

(中時電子報)