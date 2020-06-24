《看見台灣》是全台灣最賣座的紀錄片，不僅創下了2.2億的票房紀錄，打破紀錄片沒票房的言論，也在2013年榮獲第五十屆金馬獎最佳紀錄片。《看見台灣》不只是齊柏林導演的夢想，他也希望藉由這部紀錄片喚醒台灣人對土地的關懷。遺憾的是，2017年齊柏林導演在開拍《看見台灣2》時意外去世，眾人悲痛之餘，齊導的好友兼工作夥伴萬冠麗女士，扛起重任成立『看見・齊柏林基金會』，延續守護台灣使命，讓齊導理念繼續在空中翱翔。

然而成立基金會彷彿挑戰過關遊戲，每個問題都是一個關卡，從一開始募款、選地點到展覽館內空調設備，都需要一一解決。因為是群眾募資共建計畫成立的『齊柏林空間』，在資金運用上每筆都需要斟酌使用，這讓萬冠麗執行長遲遲無法下定決心，花大筆錢維修空調設施。因緣際會下大金空調得知齊柏林基金會的場地設備太老舊、冷氣噸數不夠，容易造成展覽作品受損等困擾。長期投入公益活動的和泰大金空調蘇一仲董事長得知後，便一口答應全力支援，大方贊助140坪展覽空間和辦公室的所有空調設備，連空調裝機費也全由大金自行吸收，總額超過150萬。

捐贈齊柏林空間 延續理念

蘇一仲董事長表示：『和泰大金空調每年會針對社福團體主動提出捐助或捐贈，企業願景中特別提到「提昇－生活品質 環境永續」，這點與齊柏林導演追求的環境永續、友善土地的理念一致。』

經過技術人員診斷「齊柏林空間」展覽會場的實際使用需求，大金空調全面更新室內、室外機，並主動提出空調噸數必須升級的專業評估。過去從未針對古蹟建築進行空調裝修，因此，在經過五次場勘後才進場施作，而每位同仁在進入得忌利士洋行後棟施工時也都戰戰兢兢，深怕對古蹟建築造成破壞；儘管成本增加不少，但絕對使命必達、全力促成。也希望每一位入內參觀的民眾都能在舒適的環境中觀賞齊柏林導演的作品，也感受到良善的企業團體對環境友善的努力與用心。

共生美好生態永續 願景一致

大金工業入選知名專業資訊服務公司-科睿唯安（Clarivate）所發表的 2020 年德溫特全球百大創新機構（Derwent Top 100 Global Innovators 2020）。

大金作為全球空調領導者，2011 年授權給新興國家免費使用 R32空調設備的 93 項專利。2015 年，將R32的免費專利訪問權擴展到了所有國家/地區。在 2019 年，大金在現有專利中增加了約 180 種與使用R32冷媒製造和銷售空調有關的專利，並取消了許多事先許可程序，希望能將減碳高能效的R32冷媒，加快推廣應用到全球。大金空調持續專注研發，為人類社會帶來價值的創新，並在環境永續和與空調需求增長之間努力取得平衡。

齊柏林說：「氣候愈來愈極端，災難也只會愈來愈巨大，當土地發生這麼大的變化時，我不能袖手旁觀。」齊柏林拍了看見台灣「發現問題」，而大金空調具體的「用R32解決問題」。大金空調與長期關注台灣土地永續生存與發展的齊柏林導演的精神和理念相同，為了響應、倡議環保，大金空調也已全面導入R32新世代環保冷媒，R32冷媒對於地球臭氧層的破壞為零，比舊型R410A冷媒可減少75％二氧化碳排放，全球已減排一億五千萬噸碳，對減低地球溫室效應作出具體貢獻，並受到國際的高度肯定。

(左)和泰興業總經理王玄郎與齊柏林基金會執行長萬冠麗

在共同的願景之下，『看見・齊柏林基金會』更促成了全新大金空調企業形象廣告「齊柏林看見台灣 大金疼惜台灣」的合作。希望透過齊導鏡頭下台灣這一塊土地的美麗與哀愁，能喚起所有民眾對於土地的感情，一同疼惜台灣、永續環境。

改變從現在開始！大金空調與您一起《疼惜台灣》【完整版】

YouTube請搜尋「疼惜台灣」或參考大金空調官方網站

(中時電子報)