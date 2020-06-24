以《犀利人妻》暴紅的朱芯儀4年前演出公視《滾石愛情故事-愛的代價》後，就沒有戲劇作品。她今日上衛視《請問你是哪裡人》透露還是有戲癮，但苦無戲約。她透露在老公衛斯理跟大姑賈靜雯「賈以食日」推新品前，早早9點就陪孩子睡的朱芯儀常常半夜被挖起來試吃，導致嚴重的「職災」，讓她誓言要在半年內瘦下來，重返戲劇圈。

問及老公衛斯理業績？朱芯儀表示老公日前為了「賈以食日」新品早出晚歸，半夜12點回來還會拿新品請老婆試吃，朱芯儀變成了他的專屬試吃員，連兒子也會聞香起床試吃，她感性地說一家子一起參與這項研發，讓這個家更溫馨。被問到跟城哥（曾國城）的麵誰比較好吃？朱芯儀官方回應：「發新品時有跟城哥致敬，誰的麵好吃，答案在觀眾心裡，真正有福的是觀眾跟民眾」。

已4年沒演戲的她，自嘲「小三」形象太鮮明，導致戲路角色被侷限，生了3個小孩的她，問及是否居家形象太重？ 她表示「製作人們可能覺得我小孩還小，大家可能覺得我（時間）不行，但其實我可以」。笑說結婚9年，自己也愛吃，「要減肥這件事情很難，10年10公斤是有可能的，有點辛苦，有職災是正常的」，立誓在未來6個月減肥成功，以利重返戲劇圈演戲。

(中時 )