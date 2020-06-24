孫東寶台式牛排金門民族店負責人李鍾靈今（24）日偕店長洪立人赴金門家扶中心，贈送100張排餐招待券給小朋友，在端午節前夕鼓勵大家：「同學們，加油!」

李鍾靈表示，最近看到家扶中心受扶助兒童勤奮上進，考上台大等名校的勵志報導，心裡非常感動，希望能邀請小朋友們到店內用餐，也替大家加油打氣，更盼望社會各界加入愛心行列，一起來關心弱勢兒童。

家扶中心主任李桂平指出，經營知名服飾店的李鍾靈，長期關注弱勢團體和兒童，過去也多次捐贈運動相關用品，幫助家扶中心的受助家庭或提供愛心園遊會義賣，協助籌措弱勢兒童獎助學金或生活補助金，是家扶工作強有力的後盾之一。

目前，該中心照顧金門地區約200餘戶弱勢家庭、360名兒童，其中很多是來自單親家庭或隔代教養由阿公、阿嬤看顧，少數是雙親家庭但家長有重病纏身，無法提供安穩的成長環境，期待各方給予協助，用愛心陪伴他們一起長大。

(中時 )