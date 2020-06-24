英國潮牌Superdry 24日通過官方微信號發文稱，7月起將陸續關閉自營店及品牌電商旗艦店。今後將通過品牌英國官網繼續運營。

同時，其「目娛樂節今日」會員俱樂部也會在6月24日起停止發放和使用消費積分等權益。已加入會員的剩餘積分可在7月23日前從品牌會員微信商場、天貓旗艦店兌換商品。

Superdry自此暫時撤離中國市場。在該微信號文章下方，有不少網友表示遺憾。

Superdry撤離中國從6月初便有苗頭，在全國所有門市進行大幅度打折。幾位Superdry上海和廈門門市店員當時透露，此舉是在為品牌退出中國市場做準備。

6月18日，Superdry英國母公司SuperGroupPlc發布聲明稱，與大中華區投資方赫基集團友好協商，決定結束雙方的合資關係，從而拿回Superdry在大陸全資控股權。次日，赫基集團表示，目前雙方協商結束合資公司的業務，包含線下門市、線上電商等全管道業務。未來在中國如何佈局，要看Superdry母公司的業務戰略調整情況。

目前，Superdry在中國共有25間直營門市和41間授權門市。

該品牌2016年進入中國，但在過去四年，Superdry始終處在適應中國市場和本地化的過程當中，始終未實現穩定的業績增長和投資回報。2017年的業績還非常強勁，當期財年的收入年增長27.4％至7.520億英鎊。在截至4月27日的2019財年內，Superdry收入和上一財年基本持平，為8.72億英鎊，毛利率和稅前利潤均下跌50％以上。

(工商 )