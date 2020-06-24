上市營建股日勝生（2547）今（24）日召開董事會決議，訂定除息交易日為2020年7月13日，配發每股現金股利0.608元。日勝生表示，2020年計畫將推展智慧票證系統、三芝樂齡宅，增進全齡生活機能。 日勝生今（24）日董事會決議，訂定除息交易日2020年7月13日，股利發放日2020年8月5日。日勝生2019年度盈餘分配，每股配發現金股利0.608元，總金額5.4億元。 日勝生表示，2020年營運事業重點之一，在加速公共事業服務。

日勝生表示，子公司萬達通經營「交九」臺北轉運站，每年超過90萬客運車次進出，旅客1,200萬人以上，人流量龐大。因此由經濟部工業局及交通部支持，已結合統聯、國光、葛瑪蘭、和欣、阿羅哈、台聯、太魯閣客運、捷順交通各主要業者，提供聯合客運資訊訂票平台，佈建旅運網絡遍及全台，今年6月智慧行動票證系統『臺北轉運站APP』會員，已超過10萬人，在周末及端午連假即時發揮旅客分流效益，支持台北車站五鐵共構樞紐的智慧交通系統。 至於在日勝生營建事業方面，日勝生表示，2020年的策略主軸，則在拓展全齡社會經營。

日勝生表示，籌備多年的『三芝休閒樂齡宅』案，預計今年第三季即將開工、預售，地點鄰近淡金公路，基地面積約5,864坪，將規劃租售並行的樂齡宅，並導入多元健康管理團隊營運。

另外，日勝生計畫擴展具口碑的中和「樂陶居」大健康管理模式，依銀級綠建築標章及建築技術規則，設計生態綠化環境與建物適老化；並以專業護理師、協助就醫、用藥指導及營養諮詢，搭配遠端U-Care智能E化系統，以醫療數位化管理，提供住戶及家屬健康數據與照護服務，以因應未來獨居及高齡社會趨勢，讓住戶自青壯到銀髮，都可在宅樂齡。 根據衛福部2017年調查，全台灣中高年齡族群中，未來願意居住銀髮機構/住宅估計有110萬人，且北部地區即達56萬人。

入住銀髮機構宅主要考量，以慎選「環境衛生與設備」最高，比重高達52.8％；排名第二的是「工作人員素質及服務態度」，比重為43.8％。由於規劃完善的樂齡宅，可依資產規劃供家人自用或資產買賣，近年已逐漸形成銀髮社區開發商機。

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