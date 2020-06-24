中興大學使用佐登妮絲精油研究發現，天竺葵、檸檬精油可望提升防禦力，雖仍需進一步人體試驗，但疫情爆發至今，佐登今年集團上半年，精油業績暴增2.5倍，顯示國人對於芳療保健的接受度已趨成熟，未來可望為集團增加新的營收動能。

佐登妮絲表示，芳香療法是指藉由芳香植物所萃取出來的精油做為媒介，達到紓緩身心的另類療法。佐登妮絲多年來深耕精油產品開發研究，除與中興大學進行產學合作、法國知名精油生產廠商HRF簽約調配專屬的精油配方，佐登的研發中心也對各式精油進行功效性測試，歸納整理將精油與人體做最完美結合。

此外，預計於2022年正式營運、台灣最大觀光工廠「佐美館」，將設有香氛博物館，以上佈局都奠定佐登集團在芳療保健的關鍵優勢。

因應疫情，佐登妮絲以精油產品系列銷售為主軸，搭配線上直播帶動買氣，今年前五月銷售額直逼兩千萬元、激增2.5倍！

其中，主打呼吸道淨化及消毒的尤加利、天竺葵、茶樹精油，稱霸前三名，短短幾個月熱銷近兩萬瓶、且供不應求，民眾除將精油放入擴香儀做持續性的室內淨化，也可以將精油加入沐浴乳及乳液，為自己增添多一層防禦力。

針對中興大學森林系教授王升陽，從佐登妮絲提供的多種植物精油中，發現天竺葵與檸檬精油可能有助於提升身體防禦力，國際芳療大師建議，如使用250cc的沐浴乳或洗髮精，可加入天竺葵或檸檬精油各75滴，每天清潔使用。

(工商 )