民視八點檔《多情城市》迎向本周劇情最高潮，劇中吳淑娟（李珞晴 飾演）對邱如萍（廖苡喬 飾演）說出當年傷害她爸爸順豐（翁家明 飾演）的兇手以及把陳志龍推下山崖的就是楊三泰，讓這隱藏20多年的秘密曝光，如萍更是震驚崩潰不已。

該場戲劇組赴基隆的沙灘拍攝，廖苡喬回憶海邊風景美，遊客很多四周充滿歡笑聲，少女心噴發的她笑說想拍戀愛戲，還馬上把身邊李洛晴「公主抱」，假裝要抱入海裡，邊笑說既然沒戀愛戲，只好自己找樂子。

廖苡喬表示知道要去海邊拍戲時，笑說自己「太蠢」，為了防曬特地把家裡的沙灘椅帶到現場，結果才坐不到一分鐘，就被叫去拍戲，然後就一路拍到收工，再去收椅子，被李珞晴笑說她根本是扛椅子來、讓椅子看她演戲，真的超糗。

但這場戲因為太走心，廖苡喬跟李珞晴在海邊哭得一把鼻涕一把眼淚，等到導演喊卡之後還有遊客送上面紙，讓兩人直呼台灣人真的太有人情味了。而在劇組有女漢子之稱的廖苡喬，常常如果自己的人生跟邱如萍一樣，一定會直接申請離婚，並逃離一切。

廖苡喬、李珞晴在海邊拍攝催淚戲。（民視提供）

廖苡喬怕曬，特地把家裡海灘椅搬來，沒想到完全沒用到。（民視提供）

廖苡喬劇中得知當年傷害父親兇手身份後情緒激動。（民視提供）

李珞晴因戲太走心，哭得一把鼻涕一把眼淚。（民視提供）

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