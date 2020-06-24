救國團今日發出聲明表示，黨產會透過特定媒體指控救國團過去以少換多，拿台北學院5坪土地，向國有財產署換取嘉義市區國有土地，對如此未經查證的訊息，及獨立機關不中立且偏頗的心態，感到遺憾。

救國團指出，台北學院的4.84坪土地原本是救國團向國產署承租，在扁政府時期，國產署希望可以購買該畸零地，而後國產署打算標售土地地上權，那4.84坪土地剛好卡在基地關鍵位置，因此國產署希望以嘉義學苑部分產權交換台北學院土地，因此才配合更換。

救國團表示，後來台北學院土地由中國人壽以141億6800萬標得地上權，如今已成了中壽企業總部及五星級飯店，所有的獲利都是政府賺取，黨產會卻反過來指控抹黑。

救國團說，過去所為都是配合政府並依法辦理。而黨產會不經查證，逕自向特定媒體透露錯誤訊息，且又不停的抹黑及打壓真正想為青年服務的救國團，令人憤慨與遺憾。

(中時 )