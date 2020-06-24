宏碁(2353)董事長陳俊聖今天和媒體在端午節前敘舊話新。陳俊聖今天宣布，宏碁切入飲料市場，已成立宏碁飲料部門，包括能量飲料和膠原蛋白保養飲料，切入能量飲料和宏碁的電競商品是有相關連結。飲品將自端午節後開始在電商銷售，台灣會是首先銷售區域。LIFE STYLE是宏碁品牌的新方向，「acer」不再單單只是PC的品牌；宏碁要成為高價值(PREMIUM)的品牌，而不是單單只有知名度，甚至是全店最低價的品牌。去年宏碁非PC的營收占比已達15%，毛利率約17%。

陳俊聖表示，今年新冠疫情造成的WFH/LFH需求爆發，宏碁3月營收較2月倍增，而目前仍在追料中，至於這股需求會持續多久？若以美國的學生來看，僅有3成學生有電腦，在疫情仍有不確定下，第3季已經很清楚，商用和消費型的剛性需求仍在。

陳俊聖表示，今年宏碁全球新品發表，其中抗菌防微生物的產品，受到消費者關心。宏碁今年最新推出的全新Swift 5筆電，在觸控螢幕、觸控板、鍵盤及機殼設備覆蓋抗菌解決方案，增加的成本在100美元之下。這也是全球第一台整機覆蓋抗菌的NB。

宏碁今年最新推出的全新Swift 5觸控螢幕覆蓋一層康寧大猩猩抗菌玻璃，其採用銀離子的抗菌技術，經過專門的製程以減少觸控螢幕及觸控板氣味和汙漬等微生物的滋長；此外，消費者更可選擇延伸抗菌表面，進一步在觸控板、鍵盤及機殼設備覆蓋抗菌解決方案。

發現Micro trend（微趨勢）是近幾年來宏碁開發新品的概念，以今年來說，抗菌防微生物以新強固型技術是今年宏碁產品的創新主軸。對於未來是否投入抗菌防微生物相關投資，陳俊聖表示，研發一定是會持續下去，但是否再拿錢投資，先持保留的空間，有好消息再向大家說明。

陳俊聖也指出，今年宏碁顯示器的第二季較第一季的成長還高於NB，而電競季成長也不遑多讓。LFH（在家學習）的需求是生活型態的改變，會一直上去。

(時報資訊)