東京都的新冠肺炎單日新增確診病例創下逾1個月來新高，使投資人信心受挫，周三日股午後由升轉跌，終場日經225指數收跌0.07%，為22,534.32點。

東證一部指數收跌0.42%，為1580.50點。船運股與紡織股分別下挫2.61%與1.66%，在33大類股中表現最差。

在今日稍晚國際貨幣基金（IMF）公布更新後的「世界經濟展望」報告前，投資人亦保持謹慎。

美國最新公布的經濟數據持續改善，以及投資人看好政府將推出更多激勵措施，周二美股三大指數收高，科技股大漲帶動那斯達克指數本月來第5度改寫收盤新高。受此激勵，日股早盤走升。

NHK報導，周三東京的新冠肺炎確診病例新增55人，創下自5月5日以來的單日新高。東京都政府之前曾表示，如果單日新增確診數達到50例以上，就可能重啟防疫限制措施。

軟銀下跌1.84%，該公司宣布將出售1.983億股的T-Mobile US持股。

(時報資訊)