小米在《2020全球前50最具創新力企業》報告中奪下第24名，小米也將持續投入資源，擴大集團在「5G + AIoT」與「下一代超級互聯網」領先地位。

小米承諾未來5年內在5G+AIoT領域中，投資超過人民幣500億元，以擴大集團在5G+AIoT與下一代超級互聯網的領先地位，確保在新智慧時代中贏得先機。

同時，小米集團持續增加投入研發費用與資源，2019年小米集團投入高達人民幣75億元研發費用，同期增長29.7％，這歸功於前3年研發的大幅成長。今年小米預計將投資研發費用增加至人民幣100億元，而截至2020年3月31日，集團各個部門研發人員總數為8984人，佔公司正職員工的48.6%。

小米集團擁有的專利項目涵蓋智慧型手機、智慧硬體裝置、互聯網技術、製造及產品設計等多項領域；截至2019年12月31日，小米集團在全球擁有超過14000項專利授權與超過16000專利申請中，在已獲授權的專利中，更有超過6500項專利已於各個海外國家或市場註冊。

此次為小米第三度進入該榜單，小米於2014年和2016年公佈的50家最具創新力企業中，兩次分別排名第35位。

(時報資訊)