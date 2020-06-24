新冠疫情重創全球經濟活動，後疫情時代捐款下降、活動停擺、物資缺乏3大危機，使得社福團體勸募與服務極為艱鉅。彰銀（2801）23日舉辦「愛在彰銀 e啟行動」捐贈儀式，由副總經理陳斌代表率先捐款100萬元給4家基金會，盼達到拋磚引玉效果。

彰銀2018年起連2年推出台灣Pay行動支付公益活動，透過彰銀錢包小額募款，每年皆募得逾百萬善款，深獲民眾高度認同。今年擴大規模，攜手失親兒基金會、雙福基金會、現代婦女基金會、樂山園基金會等4家公益團體，共同舉辦「愛在彰銀 e啟行動」公益活動。

彰銀此次率先資助「失親兒基金會」小朋友參與全年度星願學苑所需相關軟硬體設備、「雙福基金會」依弱勢長者實際生活需求提供生活心願禮、「現代婦女基金會」受暴婦女危難救助與緊急庇護服務，以及「樂山園基金會」中重度身心障礙者的天使體適能計畫。

彰銀表示，「愛在彰銀 e啟行動」活動期間自4月16日起至11月30日止，凡民眾透過「彰銀行動網」與「台灣行動支付」APP綁定彰銀帳號或信用卡，並進行掃碼或線上捐款，每筆達10元以上捐款，彰銀另外再捐款10元給以上4家公益團體。

為使計畫發揮更大效益，彰銀與受助基金會針對捐款達一定金額的民眾，也準備具紀念意義的超值贈品，期盼藉由此次活動，能將民眾每份善心傳遞給社會需要的對象。有關「愛在彰銀 e啟行動」公益方案詳情，可上彰銀及4家基金會官網查詢。

(時報資訊)