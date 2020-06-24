四縣市有大雨特報。（摘自中央氣象局）

中央氣象局在下午4點針對4縣市發布大雨特報，受到午後對流發展旺盛影響，易有短時強降雨，南投、嘉義、高雄及屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

(中時電子報)