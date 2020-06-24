強降雨來了！氣象局發布4縣市大雨特報 16:152020/06/24 中時電子報 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局發布4縣市大雨特報。（摘自中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 四縣市有大雨特報。（摘自中央氣象局） 中央氣象局在下午4點針對4縣市發布大雨特報，受到午後對流發展旺盛影響，易有短時強降雨，南投、嘉義、高雄及屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。 (中時電子報) #發布 #4縣市 #大雨特報 #來了 #氣象局 也許您會感興趣 推薦閱讀 夏至到！大台北、花蓮飆37度以上 氣象局曝下波變天時間 08:302020/06/21 生活 「上帝金戒指」日環食今下午登場 氣象局曝3最佳地點 09:482020/06/21 生活 上帝金戒指閃亮台灣天空 網激喊：不虛此生 13:152020/06/21 生活 端午連假出遊衝一波？氣象局天氣預測曝光 15:402020/06/21 生活 周一飆36度高溫 氣象局曝光端午連假2波雨區變化 21:542020/06/21 生活 周二變天這裡有雨！端午4天連假天氣揭曉 07:482020/06/22 生活 明2地高溫恐達38度 專家：持續熱到7月中旬 22:162020/06/22 生活 台北下午出現38.4度 創今年最高溫 13:262020/06/23 生活 熱爆！明這2地恐飆破38度 台北市挑戰最高溫紀錄 18:202020/06/23 生活 端午4天連假熱爆 氣象局：這地區有雨 07:532020/06/24 生活 生活熱門新聞 日本女留學生返國驗出陽性確診 ICU醫：有3種可能 - 生活 日女留學生100％在台染疫？網揭弔詭之處 - 生活 開箱萊爾富「丹寧玫瑰粉」口罩 網驚喊：更好看 - 生活 地點曝光！染疫日本女學生留台4個月 指揮中心：125人居家隔離 - 生活 日女疑在台染疫 醫點這些現象憂心：恐沒敦睦艦隊幸運 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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