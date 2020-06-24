訴求跨年齡融合展覽上，市長黃敏惠的畫作也首度亮相一同展出。（呂妍庭攝）

現場出席來賓都收學生自製的小禮物。（呂妍庭攝）

市長黃敏惠在自己的畫作上落款簽名。（呂妍庭攝）

嘉義市北園國小特教班學生在志工媽媽、爸爸引導下，開心地唱跳演出。（呂妍庭攝）

嘉義市北園國小為讓特教生多點刺激，今年帶著特教班10名學生，分別和文雅國小、蘭潭國中、嘉義女中、嘉義大學教育系一起進行融合書畫課程，今24日更舉辦作品聯展，訴求跨年齡融合展覽上，市長黃敏惠的畫作也首度亮相一同展出。

北園國小原本在學校推共融教學，讓特教生與一般孩子互動、相處，間接也讓一般的孩子學會接納、不排斥特教生，去年校方首度帶著孩子走出去，與嘉縣偏鄉小學互動辦了一場小畫展，今年又有更大突破，輔導主任蘇念慈帶著10個共同參與活動，與文雅國小五年級、蘭潭國中美術班一年級、國立嘉義女中一年級及嘉義大學教育系學生一同融合學習書畫課後，完成100多幅畫作。

聯合創作過程學生們體會很深，蘭潭國中學生童裕仁說，「很喜歡這個融合學習活動，讓原本害怕和排斥身心障礙人士的我，發現其實天使寶貝們很可愛，不必害怕和排斥他們。」，蘭潭國中簡千綺也說，除了行動障礙的小天使外，每個小天使看起來都和我們一樣，將來會盡力去幫助他們。

黃敏惠認為，「你容我融」做起來不容易，但這是教育的根本，了解到每一個都獨一無二，懂得彼此尊重包容與愛，以前覺得是在幫助他們，其實很多孩子反而覺得自己獲得更多，像這次有5間學校共同參與融合，反映出嘉義市就是把教育當作能量發揮到最大，而這樣的成果也可以到特奧會的國際舞台分享，本身學過畫的她還說，藝術也能讓孩子抒發能量又感到快樂，鼓勵大家來一同來作畫，用畫來對話，讓畫都嘉義被看到。

北園國小吳長頴校長提到，這次融合書畫展，跳脫過去僅在校內進行親師生融合的框架，帶領學生走出校園，擴大學生的生活經驗，透過書法與拼貼的藝術課程作為媒介，以弘揚孝道為書畫主題，與不同學習階段、不同班別的大哥哥、大姊姊進行融合，這樣的歷程，我們看到生與生、校與校共同建構融合教育中最美的風景與畫面。

「嘉義市融合書畫聯展─你容我融、藝哉北園」融合書畫聯展即日起至7月12日於嘉義市二二八紀念館隆重展出，今24日開展活動上，黃敏惠還頒發教育部2020奮發向上優秀學生獎給北園國小學生林祺叡。

極重度腦性麻痺的祺叡原先全身蜷縮，不但無法行動、雙手更無法張開活動，但他在北園求學期間，透過學校安排的課程以及市府醫療團隊指導，逐步克服自身障礙，現在已經可以拿筆寫字、自己吃飯，也能感受到學習的快樂與成就感，像學校推動服務課程與融合教育時，祺叡也跟著去跳舞表演、書畫、義演等，希望透過自己鼓勵大家，而他的正向能量也改變了許多同學和長輩。

(中時 )