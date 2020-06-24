公認為當代最強空優霸主的F-22猛禽戰鬥機( Raptor)，是美國空軍全球打擊特遣隊的重要組成部分，但是它早已不是守衛美國領土的空中優勢，而經常部署海外，做為美國執國際職責，軍力界入紛爭區域的角色。然而這些多出來的任務，也造成F-22機隊的負擔，它的發動機已面臨更替的短缺。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，美國空軍司令部負責人邁克‧荷姆斯將軍（Mike Holmes）證實，F-22正面臨發動機短缺的問題，而問題的根源來自好幾個原因。

測試中的F119發動機，尾管的部分是獨特的二維可變噴嘴。(圖/P&W)

荷姆斯將軍說：「戰機的飛行勤務超出了最初的預期，導致F-22發動機的大修頻率增加，也就造成發動機短缺。」

F-22使用的是普惠公司(Pratt&Whitney)生產的F119-PW-100，是一種是低旁通比帶後燃器渦輪風扇發動機，最大後燃推力達到156kN(約為35,000磅力 )。還具有獨特的二維俯仰矢量噴嘴，可向上與向下改變推力方向高達20度，這樣的能力，就提供F-22無與倫比的機動性。

F119 Thrust Vectoring Nozzle

不過，F119僅用於F-22戰機身上，再加上F-22的總生產量只有195架，這使得F119的需求量並不高，據普惠的資料，生產總量是507具 。

相比於使用在F-15、F-16戰機的F100發動機，全球總數突破1萬具，就可知道F119後勤成本高，零件稀缺的窘境。

霍姆斯說：「美國空戰司令部正在考慮，從正規訓練部隊中獲取一些能力較弱的F-22，並對其進行升級以進行作戰。」

(中時電子報)